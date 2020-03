Pasangan Suami Istri yang Sama-sama Tambah Gemuk setelah Menikah Itu Tanda Pernikahan Bahagia

Setelah mengamati sekelompok pengantin baru selama empat tahun, para ilmuwan menemukan, pasangan yang pernikahannya bahagia lebih mungkin menambah berat badan. Benarkah demikian?

TRIBUN-MEDAN.com – Nama artis Indonesia, Tara Basro, trending topic di media sosial Twitter.

Hal ini setelah Tara mengunggah dua buah foto di akun Instagram pribadinya dan membagikannya ke Twitter.

Terlihat bahwa Tara mengunggah dua foto yang memperlihatkan bentuk tubuhnya.

Tara mengaku lelah mendengar orang lain mengkritik bentuk tubuh orang lain dan ikut menghinanya.

Oleh karenanya, dia mengunggah dua buah foto yang memperlihatkan perut berlipatnya dan menuangkan isi hatinya.

instagram.com/tarabasro

“Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki.”

“Setelah perjalanan yang panjang gue bisa bilang kalau gue cinta sama tubuh gue dan gue bangga akan itu. Let yourself bloom ,” tulis Tara.

Apakah Anda termasuk orang yang sering memerhatikan bentuk tubuh Anda dan tidak puas dengan hasilnya?

Jika iya, Anda tidak perlu bersedih. Apalagi ketika Anda sudah menikah seperti Tara.