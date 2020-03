PSMS Medan Dapat Laga Tandang Berturut 3 Kali, Manager PSMS Bilang Gak Wajar, Minta Perubahan

PSMS Medan Dapat Laga Tandang Berturut 3 Kali, Manager PSMS Bilang Gak Wajar

TRI BUN-MEDAN.com MEDAN - Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah merilis jadwal pertandingan Liga 2 yang akan kick off 13 Maret mendatang.

Namun Manajemen PSMS masih keberatan dengan draf jadwal itu.

Pasalnya, mereka ada menerima jadwal laga tandang tiga kali berturut-turut.

Setelah melakoni dua laga kandang pada awal musim, PSMS akan menghadapi tiga laga tandang.

Pertama bersua Persekat Tegal Rabu (25/3/2020), kedua bentrok

PSIM Jogja Minggu (29/3/2020) dan

PSKC Cimahi Minggu (5/4/2020).

Jadwal itu menurut Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang tidak wajar.

Mengingat selama ini, PSMS tidak pernah melakoni tiga laga tandang berturut-turut.

Maksimal setiap tim hanya dua kali laga tandang berturut-turut.

"Tentu ini sangat kurang berpihak kepada kami. Menurut kami away langsung tiga kali sangat berat. Kami akan berupaya minta agar minimal dua kali home dan dua kali away saja. Terlalu banyak sampai tiga kali away," ujar Mulyadi.

Ia pun berharap permintaan PSMS itu bisa dikabulkan oleh PT LIB.

"Saat manajer meeting nanti akan kami sampaikan perihal jadwal itu. Kami berharap PT LIB menyusun jadwal ulang agar tidak tiga kali away," harapnya.

Jadwal pertandingan PSMS putaran pertama