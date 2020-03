PT Agincourt Setor Rp 192 Miliar Pajak ke Pemprov Sumut

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Dinas Energi Sumber Daya (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi melakukan kunjungan kerja ke PT Agincourt, Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (5/4/2020).

Dalam kunjungan, Kadis ESDM Zubaidi didampingi jajaran dan Kepala Cabang V, Agus meninjau langsung tambang emas Martabe tersebut.

Zubaidi mengatakan, PT Agincourt telah banyak mengalami perubahan. Baik itu mulai dari pemegang saham, nama perusahaan. Selama tiga tahun belakangan, perusahaan tersebut kini tumbuh pesat. Baik itu dalam produksi emasnya dan pengelolaan bahan penghancur batu yang digunakan lebih ramah lingkungan.

"Melihat perkembangan begitu pesat yang terjadi pada perusahaan ini," kata dia.

Dengan adanya perkembangan ini, Zubaidi berharap PT Agincourt dapat menjadi penopang pajak untuk provinsi Sumut.

Diharapkan, pajak ini dapat menjadi pemasukan bagi Sumut untuk dapat membangun desa menata kota, seperti visi misi dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah.

"Saya berharap perusahaan tersebut juga dapat menjadi salah satu perusahaan yang menjadi penopang pajak penghasilan bumi bagi Sumatera Utara," ujarnya.

Selama tahun 2019, PT Agincourt telah menghasilkan emas sebanyak 391 once dan perak 2.240 once per tahun.

Rahmat Lubis, Senior Manager, PT Agincourt mengatakan, pihaknya telah menyumbang pajak kepada pemerintah provinsi Sumut senilai Rp 192 miliar per tahun 2018.

"Kita sudah menyetorkan pajak secara menyeluruh kepada pemerintah Sumut," kata dia.

Sedangkan untuk daerah, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, PT Agincourt telah membayarkan pajaknya senilai Rp 301 miliar per tahun 2018, sedangkan untuk daerah-daerah lain, ada Rp 145 miliar.

"Seluruhnya telah kita setorkan kepada pemerintah untuk membantu pembangunan bagi pemerintah Sumut," ujarnya.

(Wen/Tri bun-Medan.com)