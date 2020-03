Jadi Duta Negara, Alumni Ini Berbagi Tips Jawaban Lulus Interview PPAN 2020

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Interview menjadi momen menegangkan bagi setiap orang untuk melaju ke tahap selanjutnya baik interview kerja, konferensi, ataupun beasiswa. Hal ini juga dirasakan oleh para alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).

Dalam sebuah mini diskusi yang dilaksanakan oleh Medan Youth Forum di Mie Ayam Jamur Mahmud, beberapa alumni hadir untuk menjelaskan mengenai PPAN.

Alumni delegasi yang hadir yaitu Satyananda Kusuma alumni The Ship of Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) 2017, Amanda Dian Sucia alumni SSEAYP 2019, dan Walid Ananti Dalimunthe alumni Singapore-Indonesia Youth Exchange Program (SIYLEP) 2019.

Para narasumber memaparkan berbagai pengalaman dan tips untuk dapat lulus dalam PPAN. PPAN sendiri memiliki sistematika alur yaitu pendaftaran yang dibuka tanggal 9-26 Maret 2020, pengumuman finalis pada 28 Maret 2020, Technical Meeting pada 2 April 2020, seleksi PPAN di 3-5 April dan perwakilan kandidat PPAN 2020 Sumatra Utara pada 11 April 2020.

Sama seperti proses alur kegiatan lainnya, seleksi PPAN memiliki seleksi interview yang cukup selektif memilih kandidat kontingen.

Alumni SSEAYP 2017, Satyananda mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman berkesan ketika menghadapi interview. Ketika itu, ia dihadapkan dengan 15 juri untuk interview terakhir.

"Saya rasa tidak pernah seumur hidup diinterview oleh juri sebanyak 15 orang. Pada saat itu interview terakhir dihadapkan dengan 15 juri. Mungkin itu juga untuk melatih mental. Pertanyaan yang berkesan itu ketika ditanya 'kenapa harus memilih kamu'. Suatu hal yang simpel tapi mengetes kita seberapa yakin dengan diri kita," ujar Satyananda.

Senada dengan Satyananda, Alumni SSEAYP 2019 Amanda Dian Sucia juga mendapat pertanyaan yang sama dengan Satya. Ia menuturkan bahwa ia akan melakukan totalitas untuk meraih apa yang ia mau, termasuk resign dari pekerjaannya.

"Ketika mendapat pertanyaan itu, saya mengatakan bahwa saya adalah seorang yang benar ambisius dan berusaha untuk semua mimpi saya. Kalau saya terpilih saya akan melakukan apapun bahkan sampai harus resign untuk memilih program itu dan saya menunjukkan itu," ungkap Amanda.

Beda halnya dengan Satyananda dan Amanda, Alumni SIYLEP 2019 menuturkan bahwa ia sempat ditanya alasan mengikuti program ini sedangkan ia sudah melalang buana ke berbagai negara.

"Pertanyaan paling yang saya ingat waktu itu ditanya 'kamu sudah ikut banyak program dan sudah pergi ke berbagai negara, kenapa ingin ikut program ini dan hanya ke Singapura'. Ini benar-benar pertanyaan yang tidak terlupakan karena ini benar-benar challenging. Akhirnya saya jelaskan bahwa alasan mengikuti program ini untuk menjalin networking, tidak lain dari itu," ujar Walid.

Dalam sesi interview, para calon akan dilihat sampai dimana kesungguhannya dan itu akan terlihat ketika berlangsungnya wawancara. Satyananda mengungkapkan bahwa ketika interview banyak orang yang suka melebihkan jawaban sebenarnya.

"Kalau kamu tahu intinya jangan sok tahu ya bilang saja tidak tahu nanti kamu pelajari kembali. Kadang banyak sekali orang datang interview, mereka suka make up answers dan itu akan ketahuan banget. Saat diputar sedikit saja, jawabannya akan berbeda lagi," kata Satyananda.

Satyananda mengungkapkan bahwa yang paling terpenting dalam interview adalah bersikap jujur dan memiliki karakter yang baik.

"Interview itu yang paling penting harus jadi diri sendiri, kamu tunjukkan apa yang kamu ada, dan yang kamu tidak ada tidak usah ditunjukkan. Kalau ditanya jujur saja bilang tidak ada. Yang diinvestasi itu bukan hanya karakternya saja tapi skillnya juga. Kalau karakternya saja tidak bisa menerima kekurangan dia sendiri itu tidak akan bisa dilatih orangnya," pungkas Satyananda. (Cr13/tribun-medan.com)