Pendaftaran Pertukaran Pemuda Dibuka, Kesempatan Anak Muda Jadi Duta Negara di Program PPAN 2020

TRI BUN-MEDAN.com, Medan - Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) menjadi incaran para pemuda di seluruh dunia untuk mengikuti program pertukaran ke luar negeri selama beberapa bulan.

Bertepatan dengan dibukanya program PPAN 2020, komunitas Medan Youth Forum menggelar kegiatan diskusi dengan mengundang alumni PPAN di Ruang VIP Mie Ayam Jamur H Mahmud, Jalan Abdullah Lubis No 71, Medan, Minggu (8/3/2020).

PPAN memiliki beberapa program diantaranya The Ship of Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP), Singapore Indonesia Youth Leadership Exchange Program (SIYLEP), dan Indonesia-Korea Youth Exchange Program (IKYEP).

Dalam diskusi tersebut, Alumni SSEAYP 2019, Amanda Dian Sucia mengungkapkan bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari program dari PPAN ini.

Ia menuturkan bahwa melalui PPAN ini, ia dapat melihat para peserta yang memiliki latar belakang yang sangat hebat

"Di PPAN inilah kalian bisa melihat semua orang yang pintar bahasa inggris, punya substansi, punya social project yang sudah kemana-mana, punya komunitas dan punya achivement yang sudah dimana-mana," ujar Amanda.

Hal yang sama juga disampailan alumni SSEAYP 2017, Satyanda Kusuma. Ia menuturkan bahwa bergabung dengan orang-orang hebat menjadi motivasinya untuk berusaha untuk maju.

"Kalau saya tergantung mindset pribadi. Kalau minder untuk motivasi itu bagus. Kalau untuk dibandingkan dengan negara lain, seperti anggota DPR di Jepang itu ikut SSEAYP, sangat banyak di atas kita. Saya percaya bahwa setiap orang itu pasti ada satu dalam dirinya untuk menjadi kontingen," ujar Satya.

Satya dan Amanda merupakan alumni dari SSEAYP. Program ini membawa delegasi dari 11 negara menggunakan kapal pesiar selama tiga bulan dan sebelumnya akan mendapat pelatihan pra keberangkatan selama 17 hari di Jakarta.

Amanda mengungkapkan bahwa dalam program SSEAYP ini memiliki kegiatan yaitu National Presentation.