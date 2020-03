Rayakan Dies Natalis ke-34, Hinode Buat Workshop Chanoyu: Teknik Minum Teh ala Jepang

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Budaya jepang memiliki ragam kebudayaan yang banyak digemari oleh anak muda.

Melihat hal tersebut, Himpunan Mahasiswa D3 Sastra Jepang (Hinode) menyelenggarakan Dies Natalis ke-34 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Sabtu (7/3/2020).

Kegiatan yang bertemakan "In harmony, We Are United with Culture" ini dilaksanakan pada 7-8 Maret 2020.

Ketua Panitia, Fikri Muhammad Matondang mengungkapkan bahwa tema yang diambil tahun ini sebagai bentuk harmonisasi antara kebudayaan Indonesia dan Jepang.

"Dari tema ini kita ingin kebudayaan Jepang dan Indonesia dapat berjalan secara harmonis. Disini kita juga ingin mengenalkan kebudayaan Jepang tapi tetap tidak juga melupakan kebudayaan Indonesia. Jadi tadi ada tari daerah dari etnis Sumatra Utara," ujar Fikri.

Kegiatan hari pertama diisi dengan beragam lomba dan workshop Chanoyu.

Fikri menjelaskan bahwa Hanode bekerja sama dengan Forum Kejepangan Medan untuk memberi pengetahuan kepada peserta bagaimana tata cara membuat teh khas Jepang.

• Mengenal Chanoyu, Tradisi Minum Teh Jepang Saat Perayaan Hari Besar

"Pada Chanoyu ini, kita belajar cara membuat teh. Di Jepang, sakral sekali tata cara membuat teh sampai tata cara minumnya. Jadi disini mendatangkan instrukturnya langsung bekerjasama dengan Konsulat Jepang, Forum Kejepangan Medan, dan Japanese Club," tutur Fikri.

Dalam Chanoyu ini, peserta melakukan praktik bagaimana memegang cangkir dan meminum teh dengan teknik ala Jepang yang sangat khas.

Selain workshop, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan beragam acara hiburan kolaborasi antara budaya Indonesia dan Jepang dengan menghadirkan beberapa talent diantaranya Finalis Indonesian Idol Naomi Harahap, Finger Print, dan Moe Jidai Densetsu.