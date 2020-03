Setubuhi Jenazah Siswi MTSN Tanjungbalai, Pelaku Mengaku Terpengaruh Film Dewasa di Warnet

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - SY (16) tersangka kasus pembunuhan terhadap siswi MTSN Tanjungbalai, NMS (14), mengaku nekat membunuh dan merudapaksa korban karena terpengaruh dengan tontonan film dewasa yang sering ia akses di warnet sekitar rumahnya.

Hal itu disampaikan tersangka saat ditanyai Kapolres Tanjungbalai, AKBP Putu Yudha Prawira saat pemaparan kasus di Mapolres Tanjungbalai pada Senin (9/3/2020).

"Karena sering nonton film porno (dewasa) di warnet," ungkap SY.

Selain itu, tersangka juga beberapa kali mengaku sempat mengintip ketika korban tengah mandi.

Hal ini membuat SY semakin gelap mata dan ingin untuk menyalurkan hasratnya kepada korban.

"Beberapa kali mengintip korban pas lagi mandi di rumahnya, ada sempat juga hampir ketahuan," ucap SY.

Maka atas perbuatannya, Polres Tanjungbalai menjerat SY dengan Pasal 81 ayat (1) dan pasal 80 ayat (3) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara," tegas Putu.

Sebelumnya SY diamankan setelah penyidik Polres Tanjungbalai memeriksa tujuh orang saksi dalam kasus tersebut. Hingga akhirnya polisi pun mengamankan pelaku pada Sabtu (7/3/2020) sekitar pukul 20.00 WIB dari kediaman kerabatnya yang berada tak jauh dari rumah korban.