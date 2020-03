Skenario ternyaman Liverpool Juara Premier League, Bisa Juara Tanpa Bertanding di Pekan ke 30

Liverpool atau tim berjulukan, The Reds segera memastikan gelar juara Liga Inggris 2019-2020 pada pekan ke-30 yang akan berlangsung minggu depan.

Liverpool semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris musim 2019-2020 usai menang atas Bournemouth 2-1 di Anfield, pada pekan ke-29 Liga Inggris, Sabtu (7/3/2020).

Sempat dikejutkan olegh gol Callum Wilson, Liverpool mampu membalikkan keadaan berkat dua gol dari Mohamed Salah an Sadio Mane.

Kemenangan ini menjauhkan The Reds dari Manchester City yang ada di posisi kedua klasemen dengan keunggulan 25 poin.

Perlu diketahui, Man City saat ini mengoleksi 57 poin dari 27 laga yang sudah dilakoni.

Dengan koleksi 82 poin dari 29 laga, Liverpool kini hanya butuh 9 poin lagi untuk bisa mengunci gelar Liga Inggris pertama dalam 30 tahun terakhir.

Jumlah poin maksimal yang bisa dicapai Manchester City saat ini adalah 90, asalkan mereka memenangi semua 11 pertandingan yang tersisa.

• Man United Kalahkan Manchester City 2-0, Peluang Liverpool Juara Liga Inggris Musim Ini

Sementara itu, Leicester City yang berada di urutan ketiga tidak dapat mengejar lagi Liverpool di pucuk klasemen karena poin tertinggi mereka menjadi 80 poin dengan 10 laga tersisa.

Liverpool perlu memenangi 3 pertandingan terdekat di liga, apapun hasil yang dibukukan oleh Manchester City. Tiga laga selanjutnya adalah Vs Everton (16 Maret), Vs Crystal Palace (21 Maret), dan Vs Man City (5 April)