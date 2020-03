Tambah Jam Terbang, Pesilat Sakti Satria Sanjaya Siap Beraksi di Ajang Porwil

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pesilat andalan kontingen kecamatan Medan Timur, Sakti Satria Sanjaya siap beraksi untuk menaklukkan lawan-lawannya pada pertandingan di kelas B putra Pekan Olahraga Wlayah (Porwil) Kota Medan yang digelar di Wilayah III, tanggal 21-28 Maret 2020.

Misi yang tertanam dalam jiwa pria yang akrab disapa Sakti ini adalah memiliki ambisi untuk menjadi yang terbaik dan meraih emas untuk memberikan kontribusi bagi kecamatan Medan Timur.

Target yang ingin diraih pelajar Al-Ulum Medan ini sangat beralasan karena sesuai dengan namanya “Sakti”.

Penyandang sabuk coklat ini sudah berlatih pencak silat sejak berumur 10 tahun.

Pendekar dari perguruan Seni Pembela Diri Kencana Kwitang (SPDKK) belajar ilmu beladiri pencak silat karena merupakan cara membela diri dari segala bentuk ancaman baik dari hewan maupun manusia sendiri.

Cara membela diri dari segala bentuk, disesuaikan dengan situasi dan kondisi alam sekitarnya.

"Selain itu, tentunya ingin meraih prestasi hingga level nasional," katanya, Senin (9/3/2020).

Atlet kelahiran 20 Agustus 2006 ini telah menorehkan prestasi antara lain meraih emas SPDDK Cup II, perak kejuaraan pencak silat O2SN tingkat SD Sumatera Utara.

Emas kejuaraan silat antarpelajar SMP Tingkat Kota Medan, perak ajang GOT Talent Medan, emas dan perak GOT Talent Indomaret Medan, the best talent model dan meraih peringkat pertama kejuaraan silat kategori remaja di Malaysia.

Anak dari pasangan M. Sugianto dan Elianti Lubis mematangkan dan fokus latihan jelang menghadapi Porwil Kota Medan yang sudah diambang pintu.