Bule Kanada Kritik Pelafalan Syahrini saat Nyanyi Lagu Bahasa Inggris: 'Kenapa Nggak Telfon Aku?'

Bule Kanada Kritik Pelafalan Syahrini saat Nyanyi Bahasa Inggris yang Tak Tepat: 'Kenapa Nggak Telfon Aku?'

TRI BUN-MEDAN.com - Syahrini memang dikenal miliki gaya busana dan bicara yang nyentrik juga unik.

Ya, lewat pesonanya Ia berhasil menciptakan ciri khas sendiri untuk menarik perhatian publik.

Dengan hal ini, Syahrini memang tak pernah luput dari sorotan media dengan segala pergolakannya.

Tapi bagaimana ya jika pemilik jargon "maju mundur syantik" ini berbicara bahasa Inggris?

Youtuber asal Kanada, Sacha Stevenson memberikan penilaian terhadap kemampuan Syahrini dalam berbahasa Inggris.

Sacha memang sering mengkritisi kemampuan bahasa Inggris selebriti Indonesia melalui program rutin di Channel Youtubenya yang ia beri nama Seleb English.

Dalam video tersebut, Sacha memutar rekaman percakapan Syahrini dengan salah satu bule Eropa.

Dari hasil rekaman tersebut, menurutnya bahasa Inggris Syahrini lumayan bagus meski banyak salah dalam penekanan dan pelafalan kata.

"Dia lebih bagus daripada 'little little i can' tapi mungkin dia belum bisa menikmati baca koran dalam bahasa Inggris. Dia ada kesalahan grammar," ungkap Sacha dalam video tersebut.