Hamish Daud Rayakan Ulang Tahun yang ke-40, Foto Zalina di Unggahan Raisa Jadi Sorotan

Raisa mengundang para kerabat dan sahabat terdekat untuk ikut merayakan ulang tahun Hamish Daud.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor dan bintang iklan Hamish Daud baru saja berulang tahun ke-40 pada Minggu kemarin (8/3/2020).

Ayah dari Zalina Raine Wyllie ini mendapat banyak ucapan dari para rekan artis juga tentunya dari sang istri.

Seperti diketahi, Hamish lahir di Gosford, Australia, 8 Maret 1980.

Meski lahir di luar negeri, namun kini Hamish menetap dan bekerja di Indonesia.

Melalui postingan di Instagramnya, Hamish Daud merasa bersyukur di pertambahan usianya.

Ia menyebutkan terima kasih kepada Tuhan atas kado terindah yang ia terima, yakni istri dan putrinya.

"Hit the milestone 40 today & man it feels... REALLY GOOD!

An interesting pivotal age we all reach & a reminder to reflect with gratitude.

What a journey it's been! Lots of close calls & lessons along the way.