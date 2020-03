Kurs Dolar Hari Ini - Pagi Tadi Posisi Rupiah di Level Rp 14.411 per Dollar AS

TRI BUN-MEDAN.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada perdagangan di pasar spot Selasa (10/3/2020) masih tertekan sentimen virus corona.

Mengutip data Bloomberg, pada pukul 08.40 WIB, rupiah berada di level Rp 14.411 per dollar AS atau melemah 0,13 persen dibanding penutupan Senin Rp 14.392 per dollar AS.

Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, sentimen negatif masih menekan aset berisiko hari ini sehingga rupiah masih berpotensi tertekan.

"Hari ini rupiah masih berpotensi tertekan, karena kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona masih mendominasi pasar," kata Ariston kepada Kompas.com.

Ia mengatakan, indeks saham Dow Jones mengalami penurunan harian terbesar dalam sejarah, lebih dari 2.013 poin (7,8 persen) bisa berdampak pada ekonomi global dan rupiah.

Di sisi lain, kabar baik muncul dari beberapa negara seperti Italia, Jepang, AS dan Kanada yang bersiap melakukan stimulus untuk menopang perekonomian masing-masing menghadapi dampak negatif corona.

Ariston memproyeksikan rupiah hari ini akan bergerak pada kisaran Rp 14.500 per dollar AS sampai dengan Rp 14.260 per dollar AS.

kompas.com

