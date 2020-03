Bank Sumut Terus Bertransformasi, Tingkatkan Layanan untuk Nasabah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN-PT Bank Sumut terus melakukan transformasi dalam rangka meningkatkan layanan bagi para nasabahnya.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo dalam kunjungannya ke kantor Tri bun Medan, Rabu (11/3/2020).

"Bank Pembangunan Daerah bisa saja terdisrupsi kalau tidak memperbaiki diri. Karena dia punya segmen yang khusus. Segmennya adalah generasi kolonial. Segmen itu ada tapi kan beregenerasi," katanya.

Direktur Utama PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo dan Pimpinan Perusahaan Tribun Medan Setiawan di sela acara silaturahmi di kantor Tribun Medan (TRI BUN MEDAN/Septrina Ayu Simanjorang)

Peralihan nasabah dan peralihan pengguna, membuat PT Bank Sumut terus memperbaiki produk dan layanannya mengikuti tuntutan zaman. Untuk itu kerja sama dengan media tetap dibutuhkan.

"Tapi kalau kita one and one, kan lemah. Disitulah kita butuh media partner untuk meningkatkan awareness dalam memperkenalkan produk kita. Termasuk pada segmen milenial dan segmen yang belum mengenal Bank Sumut," katanya.

Ia mengatakan beberapa bulan terakhir pihaknya terus meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan bank. Salah satunya yang dilakukan adalah elektronifikasi banking.

"Melalui media, kita membuka diri untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Semoga ke depannya kerja sama kita bisa semakin baik," harapnya.

Kunjungan Bank Sumut ini disambut hangat oleh Pimpinan Perusahaan Tribun Medan Setiawan dan Pimpinan Redaksi Tribun Medan Syarief Dayan.

Setiawan juga memperkenalkan bisnis media khususnya di Tribun Medan.

"Media cetak juga semakin terdisrubsi dengan hadirnya media melalui elek­tronik paper (e-paper) atau media online," katanya.

Maka dari itu, selain sebagai media cetak, Tribun Medan juga mempunyai media online dengan pengunjung lebih dari satu juta perhari.

"Semoga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin bisa semakin baik ke depannya," tutup Dayan.

Bank Sumut juga akan turut mendukung kegiatan Sumut Fair 2020 mendatang. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada 20 Maret mendatang.

(sep/tri bun-medan.com)