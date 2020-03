Refleksikan Program Resbound, PKPA Gelar Workshop Perkebunan Kelapa Sawit yang Bertanggung Jawab

WORKSHOP refleksi Responsible and Sustainable Bussiness in Indonesia Palm Oil Plantation (Resbound) di Harper Wahid Hasyim Medan, Rabu (11/3/2020).

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bersama beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah mengadakan worskhop refleksi terhadap program Resbound (Responsible and Sustainable Bussiness in Palm Oil Plantation) di Harper Wahid Hasyim Medan Rabu (11/3/2020). Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan program yang telah berjalan satu tahun terakhir,

Resbound (Responsible and Sustainable Bussiness in Palm Oil Plantation) atau Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan, dikutip dari penabulualliance.org merupakan sebuah proyek kolaborasi antara Organisasi Masyaramat Sipil Indonesia dan Uni Eropa. Dalam pelaksanaannnya, proyek ini melibatkan Yayasan PKPA, Penabulu, yang dipimpin oleh International Cocoa Organization (ICCO).

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memperkuat dialog kemitraan multi-pemangku kepentingan yang tersedia untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan pedesaan yang layak dari petani kecil dan pekerja di perkebunan kelapa sawit besar melalui perumusan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Perusahaan (CCSR), sebagai cara untuk menggunakan dana desa dan CSR perusahaan dengan lebih baik.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Keumala Dewi mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan wadah untuk memberikan refleksi dan pandangan mengenai program Resbound yang telah berjalan setahun belakang.

"Program Resbound ini merupakan program tiga tahun yang dilakukan di dua provinsi yakni Sumatera Utara khususnya di tiga Kabupaten, serta Kalimantan Barat. Hari ini kita adakan refleksi, harapannya bisa mereview kembali sejauh ini bagaimana program tersebut berjalan yang tentunya sangat membutuhkan pandangan Bapak dan Ibu sekalian agar kita bisa lebih baik lagi ke depan," ujar Keumala dalam kata sambutannya Rabu (11/3/2020).

Workshop refleksi ini dihadiri oleh sejumlah kalangan termasuk lembaga pemerintahan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta kepala desa yang menjadi mitra program Resbound.

"Tujuan dari program ini adalah terciptanya kerjasama multi-pihak untuk mewujudkan desa yang layak dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan efisien," ungkap Keumala.

Hafini, Kabid Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak yang pada saat itu membacakan sambutan Kepala Dinas PPPA Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa dari keseluruhan jumlah lahan sawit yang ada di Sumatera Utara merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan advokasi terhadap perkebunan sawit yang harus mendukung hak-hak anak terus berjalan.

"Advokasi terhadap perkebunan sawit yang mendukung hak-hak anak harus terus berjalan. Perusahaan kelapa sawit juga harus berkomitmen untum melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, hal ini tentu membutuhkan peran multipihak dari kita semua," ujarnya.

Melalui workshop refleksi ini, ujarnya, diharapkan dapat mempererat hubungan antar pemerintah, masyarakat, dan perusahaan untuk mendukung terwujudnya kehidupan pedesaan yang layak.

"Semoga melalui pertemuan ini kita bisa semakin mempererat tali silaturahmi antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk mewujudkan kehidupan pedesaan yang layak," pungkasnya.(cr14/tri bun-medan.com)