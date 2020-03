Aktor dan Artis Papan Atas Hollywood Terinfeksi Virus Corona, Begini Perjalanan Karir Mereka

Aktor Hollywood, Tom Hanks memberikan kabar mengejutkan perihal kehidupannya bersama Rita Wilson, istrinya. Mereka menyatakan positif terinfeksi virus Corona. Pemenang Academy Award itu bilang terkena virus Corona saat berada di Australia. Saat ini, ia berencana membuat film tentang kehidupan mendiang Elvis Presley.

TRIBUN-MEDAN.com - Perjalanan karir Rita Wilson bersama Tom Hanks sangat panjang dan berliku sebelum akhirnya mereka dikenal sebagai aktor dan artis papan atas Hollywood.

Artis bernama lengkap Margarita Ibrahimoff ihwalnya berkecimpung di dunia selebriti pada 1972. Wilson debut di dunia seni peran dengan tampil dalam sitkom berjudul The Brady Bunch, kemudian The Day It Came to Earth.

Sejak saat itulah, ia kerap tampil membintangi sejumlah film dan serial televisi.

• Aktor Hollywood Tom Hanks dan Istrinya Rita Wilson Terpapar Virus Corona hingga Harus Diisolasi

Beberapa film yang ia bintangi berjudul Voluunteers (1985), Sleepless in Seattle(1993), Now and Then (1995), Jingle All the Way (1996) dan lainnya.

Tidak hanya berkarier sebagai aktris, Rita Wilson juga aktif di belakang layar.

Salah satunya adalah sebagai produser eksekutif film Mamma Mia! Here We Go Again.

Selain itu, ia juga menghasilkan salah satu film seperti My Big Fat Greek Wedding pada 2002.

Wilson juga melebarkan sayapnya di seni tarik suara.