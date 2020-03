Best Reader Award, Ajak Siswa SMA Islam Plus Adzkia Rajin ke Perpustakaan

TRI MEDAN-MEDAN.com, MEDAN - Perpustakaan menjadi surga bagi para pencinta buku untuk membaca dengan nyaman.



Dalam meningkatkan minat baca tersebut, SMA Islam Plus Adzkia menganugerahkan Best Reader of The Month bagi para siswa.

Wakil Kepala Sekolah, Lilian Muchtar menjelaskan bahwa untuk best reward ini dinilai dari keaktifan siswa dalam berkunjung, membaca, dan meminjam buku di perpustakaan.

"Setiap bulan, pegawai perpustakaan ini mendata siswa yang banyak membaca atau meminjam buku di perpustaakan. Setiap sebulan sekali kita akan anugerahkan best reader akan mendapatkan reward dan akan mendapatkan sejumlah uang," ujar Lilian, Rabu (11/3/2020).

Lilian mengungkapkan bahwa koleksi buku di perpustakaan ini sangat diperhatikan agar menarik sehingga para siswa semangat untuk membaca.

"Dari segi perpustakaan sudah beda karena kita usung buku yang up to date jadi tidak menjemuhkan seperti perpustakaan pada umumnya. Alhamdulillah di Adzkia ini diisi buku yang menarik. Umur anak ini kan 15-17 kita lihat apa yang menjadi ketertarikan mereka untuk dibaca," ujar Lilian.

Senada dengan Lilian, Kepala Sekolah SMA Islam Plus Adzkia menuturkan bahwa komik sains dan novel menjadi salah satu prioritas untuk menjadi koleksi di perpustakaan.



Ia menuturkan, dirinya ingin anak-anak membiasakan diri untuk membaca dari yang teringan dahulu.

"Kita isi perpustakaan yang disenangi anak-anak seperti komik dan novel karena itu yang disenangi anak-anak untuk dibaca. Mungkin bukan buku pelajaran, tapi kita selipkan sedikit komik sains. Di sini kita membiasakan mereka membaca buku yang berat dari yang ringan dulu," ungkap Wahyudi.

Selain buku, perpustakaan ini juga diisi dengan beragam permainan seperti catur dan scrabble agar menarik para siswa untuk berkunjung.

Wahyudi mengatakan bahwa siswa juga memiliki kesempatan untuk nobar film.

"Perpustakaan kita tidak hanya untuk membaca buku. Ada permainan catur untuk kecerdasan strategi. Selain itu fungsi perpustakaan itu sebagai hiburan. Anak anak kadang ramai nonton bareng pada saat jam istirahat di perpustakaan," tutur Wahyudi.(cr13/tri bun-medan.com)