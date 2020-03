Dedikasi untuk Telkomsel, Erwin Tanjung Raih Award Industry Marketing Champion Kota Medan 2020

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel, Erwin Tanjung, meraih penghargaan Industry Marketing Champion 2020 untuk kategori Industri Telekomunikasi, pada ajang bergengsi Indonesia Marketing Association (IMA) di Four Session hotel Medan, Kamis (12/3/2020).

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel, Erwin Tanjung, meraih penghargaan Industry Marketing Champion 2020 untuk kategori Industri Telekomunikasi, pada ajang bergengsi Indonesia Marketing Association (IMA) di Four Session hotel Medan, Kamis (12/3/2020).

Penghargaan itu diterima Erwin Tanjung berkat pencapaian dalam dunia Marketing sehingga mampu membawa perusahaan pada performa yang sangat baik.

Vice President Consumer Sales Area Sumatera, Erwin Tanjung mengatakan penghargaan ini ia dedikasikan untuk seluruh tim di Telkomsel Area Sumatera karena telah telah bekerja sama dengan baik sehingga Telkomsel terus tumbuh positif di banding tahun sebelumnya.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pelanggan Telkomsel yang hingga kini tetap setia menjadi pengguna layanan kami. Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kami agar bisa melayani lebih baik lagi," ucapnya.

Salah satu yang menjadi penilaian hingga menerima penghargaan pada ajang ini adalah dalam kurun waktu satu tahun terkahir Erwin menerapkan proses marketing yang dilakukan terintegrasi dan berorientasi sosial dengan mengedepankan kolaborasi antara Telkomsel Area Sumatera, pemerintah provinsi maupun kota, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam membangun ekosistem broadband digital dan mendukung inisiatif industri 4.0. Kolaborasi tersebut berimpact langsung terhadap pertumbuhan revenue digital area sumatera.

Selain itu implementasi platform digital yang dilakukan Telkomsel Area Sumatera juga menjadi penilaian tersendiri, antara lain Maxstream Explore Sumatera yang mengedepankan kerjasama antara Telkomsel Area Sumatera dengan pemerintah provinsi dan pelaku usaha local dalam meningkatkan potensi budaya daerah.

Penghargaan Industry Marketing Champion and Marketer of The Year (MOTY) yang digelar oleh MarketPlus dan IMA ini merupakan ajang penghargaan bagi tokoh-tokoh pemasaran yang telah memberi teladan spirit pemasar dan pada saat bersamaan memberikan dampak bagi pertumbuhan bisnis dan sosial.

Selain Erwin Tanjung, tiga orang tim di level supervisor Telkomsel yang berperan pada bidang sales, promosi dan layanan juga meraih penghargaan, yakni:

Sales Person Of The Year Medan 2020 kepada Supervisor Consumer Sales Lubuk Pakam, Rudi Syahputra.

Field Promoter Of The Year Medan 2020 kepada Officer Customer Digitalization and Communications Sumatera, Ari Pariski.

Service Person Of The Year Medan 2020 kepada Supervisor Direct Sales and Customer Care Operations Medan 1 Henni Purweni

