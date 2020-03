Tom Hanks Terinfeksi Virus Corona, Bagikan Kabar Mengejutkan Lewat Akun Instagramnya

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Hollywood Tom Hanks membagikan kabar mengejutkan lewat akun Instagram-nya @tomhanks.

Tom mengatakan, dia positif terinfeksi virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia.

Keberadaan Hanks dan istrinya, Rita Wilson, di Australia sebenarnya adalah untuk praproduksi film biographical pictures atau biopic Elvis Presley.

Film ini semula dijadwalkan akan tayang pada 1 Oktober 2021.

Selain Tom Hanks, Austin Butler juga akan membintangi film ini sebagai The King of Rock and Roll.

Dilansir dari Variety, Hanks dalam film ini akan memerankan karakter manajer Elvis, Colonel Tom Parker.

Melalui pesan emosional yang diunggah bersama sebuah foto, Tom menceritakan bagaimana ia bisa terinfeksi virus corona.

“Halo, saya dan Rita sedang di Australia. Kami merasa agak lelah dan mengalami gejala flu dan pegal-pegal. Rita juga merasa kedinginan yang hilang dan pergi. Ada demam juga,” kata Tom Hanks.(*)

