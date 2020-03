Tourism Malaysia Promosi di Lima Kota Besar, Targetkan 30 Juta Wisman

TRIBUNMEDAN.com, MEDAN - Komitmen Tourism Malaysia dalam mendatangkan empat juta pelancong dari Indonesia tahun 2020, ditandai dengan digelarnya sejumlah program promosi di lima kota besar di Sumatera, termasuk Kota Medan.

Direktur Tourism Malaysia Medan, Hishamuddin Mustafa mengatakan, dengan mengundang dan mempertemukan industri pelancongan Malaysia (agent pelancongan, hotel, produk, organisasi) dengan industri pelancongan di Medan untuk berbagi informasi mengenai perkembangan pariwisata kedua wilayah.

Sehingga pada akhirnya mewujudkan kerjasama antara kedua pihak dalam bidang pariwisata, dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kedua negara.

"Alhamdulilah, melalui acara ini kita membawakan sales untuk memperkenalkan produk baru dan saatnya bertemu dan membangunkan package pelancongan," ujar Hishamuddin di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (12/3/2020).

Acara ini mengundang pelaku industri pariwisata dari Malaysia, meliputi Destination Management Company, yaitu Hippo Tour and Travel, WSF Tour and Travel, Asean Overland Services Tours and Travel, dan Truly Holidays Tour and Travel. Untuk hotel yakni Berjaya Hotel dan Rangkaian Hotel Seri Malaysia.

Produk wisata yang turut hadir yakni Legoland Malaysia Resort Johor Bahru, dan rumah sakit yakni Institut Jantung Negara, Penang Adventist Hospital, dan Pantai Hospital, serta maskapai penerbangan Malaysia Airlines.

Terkait virus corona atau covid 19, ia tidak memungkiri bahwa covid 19 mempengaruhi tren orang berpergian ke luar negeri. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara terjadi di hampir semua negara-negara di dunia.

Namun, ia meyakinkan bahwa Malaysia adalah negara yang berpengalaman dan memiliki sistem yang sangat baik dalam mengatasi ancaman wabah virus.

Pemerintah Malaysia telah membentuk satu badan yang dinamankan Tourism Recovery Committee untuk memantau perkembangan serta penanganan terhadap jangkitan covid 19 di Malaysia.

"Malaysia memiliki sistem yang baik dalam menangani covid 19. Para dokter dan juru rawat di Malaysia sangat serius dalam menangani pasien covid 19," ucapnya.