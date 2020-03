Ada Paket Wisata Rp 1 Juta Selama 3 Hari di Let's Go Explore Malaysia Travel Fair

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Berpergian ke luar negeri biasanya membutuhkan banyak biaya untuk transportasi pulang pergi serta akomodasi di negara tujuan.

Namun jangan khawatir, di Let's Go Explore Malaysia Travel Fair 2020 yang berlangsung mulai tanggal 13 sampai 15 Maret 2020 di Centre Point Mall Medan, Anda bisa mendapatkan beragam paket perjalanan dengan harga istimewa.

Direktur Tourism Malaysia Medan Hishamuddin Mustafa mengatakan pihaknya berkomitmen mendatangkan empat juta pelancong dari Indonesia ke Malaysia tahun 2020.

Diakuinya, beragam promosi paket perjalanan ke Malaysia ditawarkan di Let’s Go Explore Malaysia Travel Fair 2020, oleh travel agent di Kota Medan, termasuk Angkasa Tour, Eva Prima Tour and Travel, King’s Star Tour and Travel, Maju Ika Tour and Travel, Obaja Tour, Rasa Sayang Holidays, dan Raya Utama Travel.

Program ini juga didukung oleh Malaysia Airlines, Legoland Johor Bahru, Sunway Lagoon, dan Rangkaian Hotel Seri Malaysia.

"Beberapa paket perjalanan wisata dengan harga istimewa adalah 3 hari 2 malam Kuala Lumpur-Melaka mulai dari Rp 1,5 juta, lalu 3 hari 2 malam Kuala Lumpur mulai dari Rp 1,3 juta dan 3 hari 2 malam di Penang mulai dari Rp 1 juta dan masih banyak lagi," ujar Hishamuddin di Centre Point Medan, Jumat (13/3/2020).

Selain itu, hal menarik lainnya, Let's Go Explore Malaysia Travel Fair 2020 ini juga menawarkan buy 1 free 1 Legoland Malaysia Resort, tiket masuk gratis ke Sunway Lagoon, serta tiket pesawat gratis Medan ke Kuala Lumpur, Medan ke Johor Bahru, dan Medan ke Penang, dan tentunya menginap 3 hari 2 malam di Rangkaian Hotel Seri Malaysia.

Ia menjelaskan Hotel Seri Malaysia sendiri adalah jaringan hotel mewah lokal terbesar Malaysia, didirikan pada tahun 1994 yang dimiliki oleh Hotel Seri Malaysia Sdn Bhd.

Saat ini, Hotel Seri Malaysia memiliki 21 cabang di lokasi-lokasi strategis di seluruh Malaysia kecuali di Kelantan dan Sabah. Sementara itu, Hotel Seri Malaysia Kangar dan Genting Highlands masih di bawah pengelolaan waralaba.