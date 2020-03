Takut Terpapar Virus Corona, Senk Lotta Sampai Tak Mau Pegang Mukanya Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com- Model dan bintang film asal Uzbekistan, Senk Lotta (30) mengaku ketakutan menghadapi wabah virus covid 19 atau corona yang sudah masuk ke Indonesia.

"Jujur aku ketakutan. Bahkan sampai kepikiran aku kena (corona) atau tidak," kata Senk Lotta ketika ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (12/3/2020).

Senk Lotta menjabarkan ketakutannya itu. Ketika Indonesia diketahui terpapar virus corona, ia sampai takut memegang wajahnya sendiri.

"Sekarang iya takut pegang muka sendiri. Soalnya aku baca di internet ternyata kalau kita lagi pegang sesuatu yang ada corona gitu, terus kita pegang muka, itu kan dekat hidung, mulut, mata, bisa ketularan juga," jelasnya.

"Jadi sekarang aku enggak pegang muka kalau tangan aku enggak bersih," tambahnya.

Tak hanya pegang wajah saja, mantan istri Fauzi Baadila itu sampai takut keluar rumah, dikarenakan ia menyadari kalau penyebaran virus corona semakin besar.

"Pernah ada orang bersihin hidung di depan saya, saya sampai pindah meja. Sempat sampai kayak gtu, kayak orang gila gitu pindah. Dan aku liat sih banyak orang di sini kalo bersin enggak tutup mulut," ucapya.

Senk Lotta menilai orang-orang yang tidak menutup hidungnya saat bersin membuat dirinya ketakutan untuk keluar rumah.

"Kan kalau bersin tidak ditutup itu ke mana mana, itu sih agak bikin aku juga stres. Kadang sih pengin negue kayal, 'tutup mulut dong' gitu. Tapi ya I never done it, kayak takut. Takut orang tersinggung, aku mendingan menjauh aja," ungkapnya.

Lebih lanjut, karena dua hal tersebut lah membuat Senk Lotta tidak banyak keluar rumah. Ia hanya pergi jika ada pekerjaan saha.

"Dan gara-gara itu sih aku jarang ke mall sekarang. Kalau belanja aku order online," ujar Senk Lotta.(*)

