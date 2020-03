JNE Medan Borong Empat Penghargaan di Indonesia Marketeers Festival 2020

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - JNE Medan berhasil meraih empat penghargaan dalam pergelaran akbar bagi insan marketing, Indonesia Marketeers Festival 2020 yang diselenggarakan di Hotel Four Point Medan, Kamis (12/03/2020).

Dalam kategori Industry Marketing Champion 2020 Medan, JNE berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Transportation and Logistic yang diterima langsung oleh Kepala cabang JNE Medan Fikri Al-Haq Fachryana.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Associate Dean Markplus Institute, Dimas Soerodjo di tengah ratusan tamu yang hadir pada saat itu.

"Indonesia Marketeers Festival merupakan pergelaran akbar bagi insan marketing yang diadakan tiap tahun dimana Markplus Institute memberikan penghargaan untuk insan marketing terbaik. Setiap tahunnya JNE selalu mendapatkan penghargaan, dan hal ini layak diterima oleh JNE sebagai perusahaan yang sudah berkontribusi dengan sangat baik untuk negeri ini di bidang Transportation & Logistic," ujar Dimas.

Diakuinya, JNE merupakan perusahaan asli Indonesia yang sudah cukup lama hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Transportation and Logistic.

"Dilihat dari usianya yang hampir mencapai 30 tahun, menurut saya JNE semakin kreatif dan inovatif. Jaringannya semakin luas, ke kota mana pun saya bertugas misalnya, saya selalu temui kantor JNE baik itu di kota besar maupun di kabupaten bahkan di desa," ucap Dimas.

Indonesia Marketeers Festival 2020 kali ini mengangkat tema The 12 Growth Strategies, Update The Momentum. Menurut Dimas, perkembangan pasar online saat ini sangat menjanjikan.

"Namun kendati begitu, para pengusaha juga jangan melepas pasar offline, karena tidak semua masyarakat kita, terkhusus di daerah, dapat mengakses pasar online. Maka keduanya harus sejalan," ujarnya.

Sementara itu Kepala cabang JNE Medan Fikri Al-Haq Fachryana mengatakan pihaknya sangat bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada JNE.

Penghargaan ini sejatinya untuk semua kesatria dan srikandi JNE di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

"Tantangan kompetisi bisnis yang luar biasa di bidang Transportation and Logistic serta besarnya peluang e-commerce saat ini, membuat JNE semakin terpacu untuk terus meningkatkan kapabilitas di sektor-sektor penting, agar segi pemasaran semakin maju seiring dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan," ucap Fikri.

Selain itu JNE juga mendapatkan penghargaan Service Person Of The Year Medan 2020 yang diterima oleh Rifi Hamdani selaku Head Customer Care JNE Medan.

Kemudian penghargaan Sales Person Of The Year 2020 diberikan kepada Sudarto Sagala selaku Head Sales JNE Medan, dan Field Promotor Of The Year Medan 2020 dinobatkan kepada Nur Fatiha Utami selaku PR dan Marketing JNE Medan.(nat/tri bun-medan.com)