TRI BUN-MEDAN.com - LIVE BOLA: Link Live Streaming Persib Bandung vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Barito Putera cek Live

EMPAT pertandingan penutup Shopee Liga 1 2020 - kompetisi sepak bola kasta tertinggi Liga Indonesia pekan ketiga - akan tersaji pada Minggu (15/3/2020).

Setelah Bali United vs Arema FC berlangsung laga PSM Makassar vs Barito Putera, Persikabo vs Persita Tangerang, dan Persib Bandung vs PSS Sleman, yang semuanya dimainkan pada pukul 18.30 WIB.

Ada pun kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia akan dihentikan selama dua pekan ke depan mulai pada Senin (16/3/2020).

Penghentian kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Jadwal Big Match Liga 1:

Pekan ke-4:

- Persipura Vs Bhayangkara FC, Jumat (3/4/2020) pukul 15.30 WIB