Reino Barack Kesal saat Tahu Dibohongi Syahrini, Ternyata Adegan Mesra-mesraan untuk Video Klip Lagu

Dalam pembuat video klipnya, Syahrini memang mengajak sang suami, Reino Barack untuk menjadi modelnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Syahrini dan Reino Barack memang tak ada henti-hentinya jadi sorotan.

Ya, usai resmi menikah, Syahrini dan Reino Barack diketahui juga barus aja merayakan anniversary pernikahannya yang pertama.

Di momen spesial tersebut, keduanya pun tak mau ketinggalan merayakannya dalam suasana yang romantis.

Tak cuma itu, Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul ' seumur hidup' yang merupakan lagu ciptaan dari Melly Goeslaw.

Melansir dari tayangan kanal YouTube The Princess Syahrini yang diunggah pada Jumat (13/3/2020), Incess sapaan akrab Syahrini tampak membagikan BTS (Behind The Scene) dari pembuatan video klip untuk single terbarunya.

Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar, meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan mulai dari saling bermanja-manja hingga beradegan di atas ranjang.

Tetapi, pada kesempatan itu kejadian lucu pun akhirnya terungkap.

Namun, usut punya usut, awalnya Reino Barack ternyata tak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut guna keperluan video klip.