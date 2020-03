Sarwendah dan Ruben Onsu Berikan Kuda di Hari Ulang Tahun Putranya, Betrand Peto Kegirangan 

TRIBUN-MEDAN.com - Perasaan bahagia tengah menyelimuti Betrand Peto, yang dini hari pada tanggal 14 Maret 2020 merayakan ulang tahunnya yang ke-15 tahun bersama keluarga tercintanya.

Tepat saat itu pula, ulang tahunnya dimeriahkan di salah satu hotel dengan pengawasan ketat karena untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan.

Masih belum lengkap, Betrand kembali menerima hadiah spesial di tanggal lahirnya itu.

Pasalnya ia menerima kado seekor kuda dari kedua orang tuanya, yakni Ruben Onsu dan Sarwendah.

Hal itu diketahui dari kanal YouTube MOP Channel yang berjudul CUAP CUAP SORE - BETRAND PETO PUTRA ONSU DAPAT HADIAH SPESIAL DI ULTAH KE-15.

Di awal vlog yang diunggah tersebut, Ruben dan Sarwendah memang sudah kompak untuk tak memberi tahu kepada anaknya soal kuda yang akan diberikan kepadanya.

"Ini kita akan memberi hadiah ke Koko, gimana keseruan Koko menerima hadiahnya?" ujar Ruben.

Untuk menyiasati agar rencana tersebut berjalan lancar, pasangan artis ini mengajak Betrand Peto ke sebuah tempat pelatihan kuda.

Sesampainya di lokasi, Betrand langsung menaiki kuda yang telah disiapkan untuknya.

Ia pun tampak bergembira menaiki kuda tersebut dan terlihat sangat menikmati kegiatan tersebut.

Saking bahagianya, kakak Thalia ini mengatakan 'Naik kuda itu seru banget ternyata.'

Setelah melakukan latihan dengan menaiki kuda, Betrand diajak ke suatu tempat dan bersiap diberi kejutan oleh kedua orangtuanya.

Saat tiba di tempat tersebut, Betrand mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kuda.

Hal ini lantaran adiknya (Thalia) dan bundanya (Sarwendah) sudah memiliki kuda pribadi.

Mendengar hal tersebut, Sarwendah menyuruh Betrand untuk berdoa meminta permohonan.

Jika nanti memang keinginannya dikabulkan, ia berjanji untuk menyayangi peliharannya.

Beginilah ucapan doa Betrand 'Semoga Koko bisa dapet kuda, biar bisa main sama Cici (Thalia) sama ayah juga,'.

Saat penyanyi cilik itu masih menundukkan kepala dan mengucapkan doa, tiba-tiba Ruben datang.

Ayah 3 anak ini berhenti tepat di belakang Betrand sembari membawa kuda yang akan diberikan kepada sang putra.

Mendengar kejutan dari sang ayah dari belakang, Betrand pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya itu.

Ia langsung menghadap ke belakang dan tak percaya sambil mengucapkan 'Oh My God, yes,'.

Betrand pun menyampaikan rasa terima kasihnya ke orang tua tercintanya itu.

"Thank you ayah, thank you bunda, (sambil mengecup pipi mereka)," kata Betrand.

Saking girangnya, ia akhirnya menaiki kuda tersebut dan bersiap untuk berjalan-jalan dengan kuda barunya.

(TribunStyle.com/Heradhyta Amalia)

Betrand Peto ulang tahun ke-15. (Instagram @ruben_onsu dan @betrandpetoputraonsu)

