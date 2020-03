Melaney Ricardo Curhat Kehilangan Uang Rp 60 Juta dari YouTube, Ternyata Ini yang Terjadi

Walaupun telah sukses menjadi presenter, Melaney Ricardo pun tidak serta merta berhasil di Youtube. Ia bahkan harus kehilangan uangnya sebesar Rp 60 juta yag berasal dari Youtubenya.

TRIBUN-MEDAN.com - Melaney Ricardo dari seorang presenter kondang kini ia merambah di dunia clog lewat channel YouTube.

Dengan membuat kanal Youtube pada 2017 silam, Melaney kini memiliki jumlah subscriber yang tak sedikit.

Melaney menceritakan pengalamannya tersebut melalui video Youtube unggahan Melaney Ricardo pada Sabtu (14/3/2020).

"Gue kehilangan uang gue sebesar Rp 60 juta. Yes, Rp 60 juta dari Youtube, guys, ya".

"Gak kaleng-kaleng, bukan cuman Rp 5 juta, Rp 3 juta, Rp 7 juta. Tapi Rp 60 juta, all gone (hilang semua)".

"Gone like in the split of the second (Hilang dalam sekejap)," ujar Melaney.

Dirinya mengatakan, hal tersebut terjadi karena kesalahannya sendiri.