Aktor Idris Elba Positif Virus Corona, Mengaku Tak Rasakan Gejala Apa-apa

Aktor Idris Elba Positif Corona, Mengaku Tak Rasakan Gejala Apa-apa

TRI BUN-MEDAN.com - Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di seluruh belahan dunia.

Setelah selebriti Tom Hanks dan artis pemeran film James Bond, Olga Kurylenko, kini aktor Idris Elba yang dinyatakan positif corona.

Aktor Hollywood Idris Elba mengatakan dirinya positif virus corona.

Sebelumnya Idris mengaku tidak merasakan gejala apapun.

Informasi tersebut disampaikan Idris melalui akun twitter resminya pada Selasa (17/03/2020) waktu Indonesia.

Aktor yang juga seorang musisi tersebut mengunggah cuplikan video.

"This morning I tested positive for Covid 19."

(Pagi ini aku menjalani dinyatakan positif corona berdasarkan hasil tes).

"I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus."