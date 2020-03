Khasiat Tanaman Kina Mampu Tangkal Wabah Corona, Segudang Manfaat Lainnya di Kehidupan Sehari-hari

TRI BUN-MEDAN.com - Tak banyak yang tahu, ternyata khasiat kina juga dapat menangkal penyebaran wabah virus corona.

Kina mengandung zat klorokuin fosfat, zat tersebut disinyalir dapat menangkal virus corona, begini manfaatnya.

Beberapa waktu lalu, Dewan Negara China menyatakan ada bahan yang bisa mengobati pneumonia pasien Covid-19 atau virus corona

Bahan tersebut terkandung pada zat klorokuin fosfat.

Dalam hal ini klorokuin fosfat ternyata bisa didapatkan dari tumbuhan kina.

Selain itu klorokuin juga diproduksi di pabrik Kimia Farma.

Penelitian mengungkap klorokuin fosfat memiliki potensi antivirus spektrum luas, termasuk mengatasi jenis virus corona.

Diketahui pula bahwa kina tumbuh subur di wilayah Jawa Barat.

Dikutip dari Kompas.com, Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Keri Lestari menjelaskan klorokuin fosfat dapat memblokir infeksi virus corona atau Covid-19.

Studi yang dilansir US National Library of Madicine National Institut of Health menunjukkan setidaknya 100 pasien berhasil disembuhkan.