Beetleflux, Band Lokal Medan Wadah Melepas Penat dan Penyampai Pesan Para Personelnya

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Tidak jauh dari namanya, beberapa judul lagu band Medan satu ini juga tak gampang dimengerti dengan hanya satu kali mendengarnya.

Beberapa kata dari judul lagu Beetleflux mungkin merupakan kata yang baru pertama kali kita dengar.

Band yang terbentuk sejak awal 2013 ini sebenarnya merupakan proyek solo seorang penggiat musik bernama Aulia Nasution.

Pada akhirnya, Aulia memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan teman-teman yang pada waktu itu dianggap sejiwa dengannya.

"Beetleflux awal mulanya adalah solo project saya yang dimulai sejak Mei 2012," ujar Aulia Nasution kepada Tribun, Selasa (17/3/2020).

Lebih lanjut, ayah dari dua anak ini bercerita bahwa dirinya kemudian bertemu dengan seorang gitaris yang menurutnya dapat memperkaya musik Beetleflux.

Kemudian bertemu lagi dengan basis dan drummer yang melengkapi kehadiran Beetleflux sebagai sebuah band.

"Setelah merilis dua single berjudul House of Clones dan Oneirophobia, saya kemudian bertemu Fahrin Hartias, seorang gitaris yang hobby delay dan reverb, yang cocok untuk memperkaya musik Beetleflux. Beetleflux resmi menjadi wadah empat orang anak Medan menyatukan ide setelah Muhammad Ridho (bassist Korine Conception) dinobatkan menjadi drummer di Beetleflux dan Lukfi Musnin (ex gitaris Hairdresser on Fire) mengisi posisi bass," katanya.

Aulia sebagai vokalis dan gitaris di Beetleflux aktif menulis lagu-lagu untuk band beraliran dream-pop dan sedikit subtle shoegaze ini.

Baginya, Beetleflux menjadi wadah untuk bagi para personelnya untuk melepas penat di luar urusan pekerjaan serta menyampaikan pesan melalui lirik ataupun bunyi-bunyian.