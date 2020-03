Nikita Mirzani Klaim Rugi Ratusan Juta, Banyak Kerjaan Dibatalkan karena Virus Corona

TRIBUN-MEDAN.com- Nikita Mirzani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena banyak pekerjaannya yang harus dibatalkan.

Hal tersebut karena mewabahnya virus corona.

Sebab, pekerjaan yang ia lakoni itu merupakan off air.

"Kayak gue aja pekerjaan off air banyak banget yang ter-cancel. Oh iya, lebih (ratusan juta rupiah), gue kan artis dengan bayaran termahal sekarang. Tergantung event-nya kayak off air itu di atas Rp 100 juta (satu kali event)," ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2020).

Bukan tanpa alasan, pekerjaannya itu harus dibatalkan mengingat pandemi virus corona di Indonesia yang meresahkan.

Nikita mengaku sudah ada beberapa pekerjaan yang dibatalkan hingga April mendatang.

Belum lagi, kata Nikita Mirzani, jadwal pekerjaan yang ditunda sampai waktu yang tak bisa ditentukan.

"Oh iya, banyak kalau job sampai bulan April akhir batal semua," ucapnya.

Meski begitu, Nikita berharap pandemi virus corona, terutama di Indonesia, segera usai.