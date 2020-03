Harga Gula Tembus Rp18 Ribu Per Kg

PEDAGANG memasukan gula ke dalam plastik, untuk dijual per kiloan di Pasar Raya MMTC.

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Di tengah keresahan masyarakat dengan virus Corona atau COVID-19, harga komoditi gula masih terus bertahan mahal.

Bahkan kecenderungannya, terjadi gejolak kenaikan harga.

Distributor kebutuhan pokok di Pasar Raya, Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Kaila mengatakan, pergerakan harga gula pasir dalam sepekan terakhir trennya terus naik.

"Gula kita jual Rp18 ribu per kg. Ini yang mahal yang lainnya masih biasa saja. Sebelumnya kita jual gula itu Rp17.000 per kg dan 17.500 per kg, hari ini harga gula naik lagi,"ujar Kaila di Pasar Raya MMTC Jalan Willem Iskandar Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (18/3/2020).

Kemungkinan kata Kaila, kenaikan yang terus bertahan terhadap harga gula ini juga dipengaruhi oleh Virus Corona.

"Yang mahal itu gula, katanya kapalnya sudah sandar. Tapi mungkin karena banyaknya permintaan dalam dua jam sama, terjadi kenaikan harga gula. Pertama disebutkan Rp800 ribu untuk ukuran 50kg, kemudian naik menjadi Rp805 ribu dan naik lagi Rp810 ribu. Jadi mau tidak mau kita harus ambil untuk langganan kita,"ujarnya.

Ia mengaku belum mengetahui sampai kapan harga gula ini akan kembali normal. Apalagi saat ini wabah virus Corona semakin meresahkan warga.

Mahalnya harga gula ini juga diungkapkan perdagangan kebutuhan pokok lainnya, Putri.

Diakuinya, harga gula terus naik.

"Pekan lalu, kita masih jual Rp16.500, yang lain sudah ada yang jual Rp17 ribu. Tapi karena harganya juga terus naik, hari ini kita jual Rp18 ribu," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pedagang lainnya, Rustam.

Dirinya juga mengakui jika harga gula ini masih terus mengalami kenaikan.

"Kita jual Rp18 ribu sekilo," ucapnya.(nat/tri bun-medan.com)