NEW AGYA Resmi Mengaspal di Medan, Ini Harganya

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - New Agya resmi mengaspal di Kota Medan. Hal ini ditandai dengan peluncuran perdana yang digelar di Showroom Auto2000 SM Raja, Kamis (19/3/2020).

"Toyota menghadirkan New Agya yang kini tampil sebagai compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini," ujar Koordinator Auto2000 Wilayah Sumatera Herry Liu, Kamis (19/3/2020).

New Agya memiliki tampilan sporty dan agresif yang diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru.

Di Medan, mobil ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 151.650.000 hingga Rp 177.150.000.

Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for LED Headlamp, New Alloy Wheel Design, New Outer Mirror Design, New Clear Rear Combination Lamp, hingga New Side Body Moulding khusus untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front SpoiIer, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty.

Selain itu, New Agya tampil dengan berbagai pilihan warna, dimana warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.

Pada sisi interior New Agya, sentuhan penyegaran diberikan untuk menghadirkan kenyamanan lebih baik dengan pengaplikasian advance features yang berkelas seperti New Keyless Push Start Stop Button, New AVX Touchscreen Head Unit pada varian 1.2 TRD S.

Interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S pun juga dilengkapi dengan New Center Cluster with Digital AC dan New Retractable Outer Mirror.

Sementara untuk varian 1.0 E dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti New AC Knob Design dan New Audio 2DIN with bluetooth yang melengkapi penggunaan New Seat Cover, New Door Trim Design, dan New Meter Graphic with Red Accent pada seluruh varian New Agya.

”Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang menginginkan Agya Iebih sporty dan aggressive yang kami hadirkan melalui New Agya," pungkasnya.

