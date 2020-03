Yuanita Christiani Buatkan Akun Instagram untuk Putrinya yang Baru Lahir, Ini Unggahan Pertamanya

Baru sehari usia sang anak, ternyata Yuanita Christiani telah membuatkan akun Instagram untuk sang putri.

TRIBUN-MEDAN.com - Penantian 9 bulan berakhir, presenter Yuanita Christiani baru saja melahirkan anak pertamanya.

Kabar bahagia itu ia bagikan melalui Instagram pada Selasa (17/3/2020).

Yuanita melahirkan pada Senin kemarin (16/3/2020).

Ia dan sang suami dikaruniai buah hati berjenis kelamin perempuan.

"Ten little fingers, ten perfect toes, fill our hearts with that overflows.

We’re overjoyed to introduce,

our beautiful and healthy daughter

"Ariella Lenora Wiguna" ( @ariellalenorawiguna )

born on March 16th, 2020 at 09.37 AM.

-

Welcomed with love,