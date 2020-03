MENGINTIP Paras Adinda Bakrie, Ipar Nia Ramadhani yang Baru Dipersunting Bule Ganteng, Foto-fotonya

Suasana haru tak dapat dibendung tatkala dua sejoli ini melangsungkan ijab kabul sembari mengajak kedua buah hati Adinda Bakrie dari penikahan sebelumnya, Kierra Amanina Ong dan Kellan Ong.

Adinda Bakrie pun menumpahkan perasaan bahagia sekaligus terima kasih karena pernikahannya dengan Vinny Di Lucia yang berlangsung pada 15 Maret 2020 mendapat ucapan selamat dari banyak pihak.

“15th of March 2020. Thank you everyone (near or far) for helping us celebrate our union, for blessing our love, for sending beautiful wishes. Amid all the crisis, we felt really loved.