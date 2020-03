Maia Estianty Sumbangkan Alat Pelindung Diri dan Masker ke Rumah Sakit, Panen Pujian Warganet

TRIBUN-MEDAN.com - Peningkatan jumlah pasien positif corona yang kian bertambah dari hari ke hari tampaknya semakin memprihatinkan.

Terkait meningkatnya kasus corona di Indonesia, Maia Estianty berupaya membantu dengan mengumpulkan donasi untuk melawan Covid-19.

Tak sendiri, istri pengusaha Irwan Mussry ini mengajak rekan-rekan artis yang tergabung dalam bakti sosial.

Irwan Mussry dan Maia Estianty saat berlibur ke Maldives. (Instagram @irwanmussry)

Diketahui Maia bersama Cathy Sharon, Julie Estelle, Gading Marten, Aming, Edric Tjandra, hingga Titi Rajo Bintang membagikan aksi sosialnya.

Maia Estianty mendatangi RSUD Kota Bekasi dan sejumlah rumah sakit di kawasan Jabodetak lainnya.

Ibunda Al, El, Dul ini memberikan bantuan berupa masker dan beberapa Alat Pelindung Diri (APD).

Terlebih lagi, Maia membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat perangi virus corona di Indonesia.

Kebaikan yang dilakukan Maia Estianty itu membuat Irwan Mussry merasa bangga terhadapnya.

Hal ini diungkapkan Irwan Mussry melalui akun Instagram @irwanmussry, Jumat (20/3/2020).

"Very proud of my lovely wife @maiaestiantyreal (Sangat bangga dengan istriku yang cantik)," tulis Irwan Mussry dalam kolom caption.