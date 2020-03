Rupiah Terjun Bebas Sepekan Terakhir, Begini Kata Pengamat Ekonomi

JAKARTA,TRIBUN-Sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terjun bebas.

Sebagaimana dilansir Kontan.co.id, kurs rupiah spot tercatat melemah 0,30% ke Rp 15.960 per dolar AS, dari posisi kemarin pada Rp 15.913 per dolar AS.

Artinya, sepekan terakhir kurs rupiah spot melemah 8% dari posisi penutupan perdagangan pekan lalu Rp 14.778 per dolar AS.

Sementara di kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah melemah 3,57% ke Rp 16,273 per dolar AS. Kurs Jisdor ini melemah 9,84% dalam sepekan terakhir.

Analis Global Kapital Investama, Alwi Assegaf mengatakan sentimen utama yang membuat rupiah melemah sepekan ini adalah kepanikan pelaku pasar yang memburu dolar AS sebagai aset safe haven karena dampak negatif pandemi corona.

Bahkan, pamor emas sebagai salah satu aset safe haven juga kalah dari dolar AS.

Alwi mengamati aksi buru dolar AS ini membuat indeks dolar AS naik ke level tertinggi sejak tiga tahun lalu.

"Dampak virus corona pertumbuhan ekonomi global bisa melambat, pelaku pasar lari ke dolar AS bahkan upaya bank sentral menggelontorkan stimulus juga belum mampu meredakan kondisi risk off," kata Alwi, Jumat (20/3/2020).

Senada disampaikan Ekonom Pefindo, Fikri C. Permana.

Katanya, perilaku risk averse investor asing menyebabkan sell off terhadap semua kelas aset di Indonesia.