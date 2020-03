Menang OSCAR 2020, Inilah Daftar Film Bergengsi Karya Bong Joon Ho yang Mendunia



Film Parasite karya sutradara Korea Selatan Bong Joon Ho keluar sebagai pemenang OSCAR 2020. Karena itu, Bong Joon Ho semakin tenar padahal sejumlah film besutannya tidak kalah tenar.

TRIBUN-MEDAN.com -

Film Parasite karya sutradara asal Korea Selatan Bong Joon Ho, berhasil meraih OSCAR 2020, sejumlah pemain film pun mendadak dikenal. Satu di antaranya, Jessica alias Kim Ki Jung.

Selain popularitas, film yang tayang perdana tahun 2019 itu pun berhasil membawa pulang berbagai penghargaan dari festival-festival film bergengsi.

Sebut saja, Golden Globe Award untuk kategori Best Foreign Language Film dan Palme d’Or di Festival Film Cannes.

Kemudian yang terbaru, yakni menyabet 4 penghargaan di ajang Oscar 2020 sebagai Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, dan Best Foreign Language Film.

Ternyata, jauh sebelum Parasite mendunia, Bong Joon Ho telah menghasilkan berbagai karya film yang tak kalah menarik.

Bahkan, pada 2017 laman Metacritic menempatkannya sebagai salah satu dari 25 sutradara film terbaik abad ke-21.

Berikut Kompas.com telah merangkum beberapa film karya Bong Joon Ho yang sayang jika dilewatkan.

Memories of Murderer