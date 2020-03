Sedekah On The Go, Aksi Komunitas Food Truck Sedekah Berbagi kepada Driver Ojol

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tingginya kasus wabah Covid-19 ini kian hari semakin meresahkan warga yang kini lebih memilih menetap di rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk tidak berada di keramaian selama kurang lebih 14 hari.

Namun, kebijakan ini tidak dapat diterapkan oleh seluruh warga, terutama memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk berada di lapangan, di antaranya para ojek online.

Terkait kebijakan Work From Home, Komunitas Food Truck Sedekah (FTS) berinisiatif untuk mengadakan aksi Sedekah On The Go.

Ketua FTS, Debbie Angelia Yuliasari mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi dari kebijakan Pemerintah untuk menetap di rumah. Ia melihat dalam hal ini masyarakat semakin membutuhkan jasa para ojek online untuk mengantar makanan.

"Aksi ini dilatarbelakangi dari kebijakan Work From Home, Social Distancing, dan Self Isolation membuat kita berkegiatan di rumah seperti membeli makanan dan minuman. Karena situasi ini kita semakin membutuhkan jasa para ojek online untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Di samping itu, para ojek online ini termasuk dalam kategori underprivileged dalam situasi ini karena tetap diharuskan bekerja di luar rumah dan rentan berisiko tinggi," ungkapnya, Minggu (22/3/2020).

Melihat hal tersebut, akhirnya FTS melakukan aksi Sedekah On The Go sebagai bentuk apresiasi dengan mengajak masyarakat bersedekah dengan memesan makanan melalui ojek online.

"Sebagai bentuk apresiasi dan membantu mereka yang harus beraktivitas di luar rumah selama pandemi serta sebagai penyaluran sedekah kepada yang membutuhkan, FTS mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi untuk memesan makanan via aplikasi ojek online untuk disedekahkan kepada driver ojek online," tuturnya.

Debbie menjelaskan bahwa untuk ikut bergabung dalam aksi ini, masyarakat dapat memesan di aplikasi ojek online yang dimiliki. Kemudian setelah itu pemesan dapat mengirim pesan ke pengemudi untuk membawa pulang makanan yang telah dipesan.

"Jadi kita pesan makanan melalui aplikasi ojek online yang ada (2 aplikasi ojek online yang berbeda) trus kita chat drivernya kalau makanannya buat dia dan dibagiin ke temen-temen ojek online lainnya atau yang membutuhkan untuk keluarga di rumah, kita bayarnya pake dompet digital, trus kita juga kasih tip untuk drivernya," jelasnya.

Debbie menuturkan bahwa kegiatan aksi ini ia bersama anggota lainnya melihat bahwa aksi ini menjadi trending di Twitter. Melihat antusiasi yang besar akhirnya mereka menerapkan di Medan.