Ganindra Bimo Kuatkan Sang Istri yang Sempat Stres Usai Dinyatakan Positif Terjangkit Virus Corona

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Andrea Dian sempat stres dan bingung ketika dinyatakan positif terjangkit virus corona.

Andrea Dian pun kemudian memberanikan diri mengumumkan ke publik kondisi kesehatannya dan fakta ia memang terkena virus corona (COVID-19).

Dukungan dari suaminya Ganindra Bimo, keluarga dan sahabat-sahabatnyalah yang akhirnya tenang dan berani mengumumkan kondisinya ke publik.

"Awalnya aku sempat stres dan bingung harus ngapain. Aku baru bisa berkomunikasi dengan dunia luar sekarang. Dukungan Bimo, keluarga, management aku bikin aku sekarang lebih tenang.," tulis Andrea melalui instagram pribadinya, Minggu (22/3/2020).

Andrea telah dinyatakan positif corona sejak 18 Maret 2020 lalu dan Andrea mengumumkan ke publik terkait kondisinya yang terjangkit pagi tadi, 22 Maret 2020.

Saat ini Andrea yang sedang menjalankan perawatan di sebuah rumah sakit menuturkan ia berusaha menjalankan proses penyembuhan dengan pikiran positif dan semangat.

"Aku berusaha menjalani masa isolasi ini dengan positif dan semangat," ungkap Andrea.

Sementara itu, sang suami, aktor Ganindra Bimo terus memberikan suntikan semangat untuk Andrea Dian yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.

"We here for you (Kami disini untukmu)," tulis Ganindra Bimo memberikan semangat untuk istrinya tersebut.

"In the name of God, you will comeback stronger than ever (atas nama Tuhan, kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya)," tulis Ganindra Bimo melanjutkan.

Sejak Sabtu (21/3/2020), Ganindra Bimo diketahui terus mengunggah informasi tentang upaya pencegahan virus corona di Insta Story.(*)

