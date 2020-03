Unggah Potret Perayaan Ulang Tahun BCL, Adik Ipar Tunjukkan Wajah Bunga yang Mulai Ceria

Ulang tahun kali ini begitu berbeda bagi BCL karena pertama kalinya ia rayakan tanpa kehadiran Ashraf Sinclair.

TRIBUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari (BCL) merayakan ulang tahunnya yang ke-37 pada Minggu 22 Maret 2020.

Di momen ini juga BCL pertama kali mengunggah postingan di Instagram semenjak Ashraf meninggal.

Postingan yang diunggah lewat fitur Instagram Story tersbut memperlihatkan perasaan BCL dalam melewati ulang tahun tanpa ditemani suami.

"I know I haven't post anything lately..karena sejujurnya masih belum bisa.

]But on this special day, my birthday, I decided to post this.

Postingan pertama BCL setelah Ashraf Sinclair meninggal (TribunStyle.com/Instagram @bclsinclair)

Ibu satu anak tersebut berterima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan kepadanya.

"Aku mau bilang terima kasih untuk semua ucapan dan cinta yang diberikan untuk aku.

I'm blessed, surrounded by family, friends, fans, and everyone who loves me yang selalu memberikan support," lanjutnya.