Biodata Artis Bintang Film Kuch Kuch Hota Hai, Rani Mukerji Tersohor 

Rani Mukerji adalah seorang aktris asal India. Ia telah memulai kariernya sejak tahun 1996.

Ia terlahir dari keluarga Mukherjee-Samarth, di mana orangtua dan kerabatnya adalah anggota industri perfilman India.

Rani Mukerji mulai berkecimpung di dunia seni peran dengan menjadi peran pendukung dalam film Biyer Phool (1996).

Setelah itu ia dipercaya untuk menjadi pemeran utama di film drama Raja Ki Aeyegi Baraat (1996).

Setelah itu ia pun kerap berperan di sejumlah film lainnya, seperti Kuch Kuch Hota Hai (1998), Ghulam (1998), Chalte Chalte (2003), Veer-Zaara(2004), dan lain-lain.

Film- film yang ia bintangi pun berhasil menjadi film terlaris, beberapa di antaranya adalah No One Killed Jessica (2011), Talaash: The Answer Lies Within (2012), Mardaani (2014), Hichki (2018).

Wanita kelahiran 21 Maret 1978 ini berhasil menjadi salah satu aktris Bollywood yang paling populer dengan bayaran tertinggi pada tahun 2000-an.

Selain itu ia juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan dan masuk beberapa nominasi, salah satunya di ajang Penghargaan Filmfare.

Untuk kehidupan pribadinya, ia telah menikah dengan seorang pembuat film yang bernama Aditya Chopra, dan dari pernikahan itu mereka telah dikaruniai satu orang anak.

