Cek Virus Corona Ternyata Bisa dari Rumah, Ikuti Tahap yang Ada di Situs Pemprov Jatim

TRI BUN- MEDAN.COM - Masyarakat dapat melakukan deteksi dini Virus Corona atau COVID 19 dari rumah.

Caranya dengan mengakses checkupcovid19.jatimpemprov.go.id dari smartphone anda.

Situs tersebut milik Pemerintah Jawa Timur.

Dilansir dari Kompas.com, layanan Self Check Up atau self assesment via online untuk deteksi dini Virus Corona diluncurkan pada Rabu (18/3/2020).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur Benny Sampirwanto membenarkan kabar tersebut.

"Betul dan yang mengakses super banyak" kata Aries kepada Kompas.com, Sabtu (21/3/2020).

Per Sabtu (21/3/2020) pukul 11.30 WIB, total pengunjung telah mencapai 1.182.510.

• Detik-detik Keluarga PDP Corona di Kolaka Bawa Pulang Jenazah Lalu Buka Plastik Penutup Jasad

• BERLAKU LOCKDOWN DI USU, Universitas Sumatera Utara Tutup hingga 7 April Mendatang,Antisipasi Corona

Menjawab pertanyaan

Dalam laman tersebut, masyarakat diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan, seperti gejala yang dirasakan, baik ringan maupun berat.

Setelah selesai menjawab semua pertanyaan, hasil identifikasi akan langsung muncul.