Kondisi Detri Warmanto Membaik, Jaga Pola Makan dan Tidur Selama Isolasi Diri

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor yang positif terjangkit virus corona (COVID-19), Detri Warmanto, menyebutkan kondisi kesehatannya terus membaik setiap harinya.

"So far so good, semakin hari semakin membaik," kata Detri saat siaran langsubg di IG @oramiparenting, Rabu (25/3/2020).

Detri memang tidak menjalankan masa isolasi di rumah sakit, ia memilih mengisolasi di rumah karena tidak mengalami gejala penyakit di bagian saluran pernapasan.

Aktor yang kerap bermain di FTV ini juga tidak mengonsumsi obat khusus, hanya diminta tenaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan makan sehat dan menjaga kondisi mental.

"Untuk saat ini dengan kondisi enggak ada gejala jawabannya meningkat imun dengan jaga pola makan dan tidur, 4 sehat 5 sempurna. Pikirannya happy dan positif," ungkap Detri.

Walaupun hanya berada di dalam kamar, menantu dari Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) juga menyempatkan berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh.

"Saya sekarang kondisinya olahraga di kamar aja, karena saya diisolasi, saya lari didalam sendiri, kayak push up. Jadi memang cari kesibukan sendri, juga video call sama keluarga yang buat happy aja," ucap Detri.(*)

