Nia Ramadhani Dicibir karena Posting Foto Ini, Dianggap Kurang Prihatin di Tengah Wabah Corona

Nia Ramadhani Dicibir karena Dianggap Kurang Prihatin di Tengah Wabah Corona karena Pamer Foto Paha Mulus

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Nia Ramadhani kembali menjadi sorotan karena postingannya baru-baru ini.

Unggahan tersebut, diunggah melalui akun istri Ardi Bakrie@ramadhaniabakrie.

• Anang Hermansyah Beri Nasihat Agar Sule Bisa Dapat Istri Seperti Ashanty

Dalam foto tersebut memperlihatkan potret Nia Ramadhani yang sedang tertawa sambil berbaring di sebuah kursi.

Nia tampak mengenakan baju terbuka berwarna keemasan dan memperlihatkan paha mulusnya.

Dalam keterangan foto, ia menuliskan sebuah keterangan menggunakan bahasa Inggris.

"If you love yourself, you glow from the inside (jika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan bersinar dari dalam)," tulis artis tersebut.

Namun potret cantik yang dibagikannya pada (23/03/2020) tersebut justru menuai cibiran dari netizen.

Pasalnya, foto yang menampilkan keceriaan sang artis itu diunggah saat situasi di Indonesia bahkan di dunia sedang gempar dengan pandemi corona.

• Padahal Tak Tangani Covid-19, Nestapa Perawat RS Persahabatan, Dianggap Virus Diusir dari Indekos

Oleh karena itu, foto yang telah mendapatkan 100 ribu likes tersebut justru dikritik netizen.

Dalam kolom komentar terlihat beberapa netizen menyayangkan sikap Nia Ramadhani yang kurang prihatin dengan kasus covid-19.

Terkait hal itu, Banyak netizen yang meminta Nia untuk berempati saat kasus corona sedang menghantam tanah air ini.

Bahkan ada pula netizen yang membandingkan sikap Nia Ramadhani dengan artis lain saat pandemi corona.

"Berempatilah dikit pada situasi yang tengah terjadi nyonyah," tulis salah satu netizen dengan akun @yayah.s.hamid.(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Pamer Foto Paha Mulus Sambil Ketawa Lepas, Nia Ramadhani Dicibir karena Dianggap Kurang Prihatin di Tengah Wabah Corona, Netizen: Kurang Berempati!