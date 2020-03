Nia Ramadhani Pamer Paha Mulus Dicibir, Pusing di Rumah Urus Suami & Anak, Ardi Bakrie Diusir!

TRI BUN-MEDAN.com - Foto Nia Ramadhani pamer paha mulus dianggap tak prihatin oleh netizen yang mengomentari instagram-nya.

Sebab, di tengah situasi Indonesia yang sedang genting akibat virus corona, Nia Ramadhani disebut tak menunjukkan rasa empati.

Dilansir dari Surya Malang, alhasil sebagai artis yang punya ribuan followers di instagram, Nia Ramadhani menuai kritik dan nyinyiran.

Mengutip dari foto unggahan Nia Ramadhani di instagram-nya @ramadhaniabakrie, istri Ardi Bakrie menunjukkan foto sedang tertawa sambil berbaring di sebuah kursi.

Nia Ramadhani tampak mengenakan baju terbuka berwarna keemasan dan memperlihatkan paha mulusnya.

Dalam keterangan foto, Nia Ramadhani menuliskan sebuah keterangan menggunakan bahasa Inggris.

'If you love yourself, you glow from the inside (jika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan bersinar dari dalam),' tulis artis tersebut.

Namun potret cantik yang dibagikannya pada (23/03/2020) tersebut justru menuai cibiran dari netizen.

Pasalnya, foto yang menampilkan keceriaan sang artis itu diunggah saat situasi di Indonesia bahkan di dunia sedang gempar dengan pandemi corona.