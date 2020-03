Nia Ramadhani Unggah Foto Hasil Pemotretatan, Posenya Bikin Istri Ardi Bakrie Panen Teguran

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus corona di Indonesia semakin bertambah menjadi 686 orang positif corona.

Pemerintah telah menghimbau warga untuk melakukan social distancing dan juga bekerja dari rumah (work from home).

Sederet selebriti tanah air ikut bersimpati dengan wabah covid-19 yang menyerang Indonesia dengan menyerukan ajakan di rumah, membagikan masker hingga menggalang donasi.

Sementara itu artis Nia Ramadhani baru-baru ini mengunggah foto dengan pose rebahan sembari memamerkan tawa lebar, Minggu (22/02/2020).

Nia Ramadhani (Instagram @ramadhaniabakrie)

Tak hanya itu, Nia juga mengenakan pakaian yang mengekspos pahanya.

Pada caption unggahan instagramnya, istri Ardie Bakrie tersebut menuliskan tentang mencintai diri sendiri.

@ramadhaniabakrie

If you Love yourself, you glow from the inside! •

Unggahan ibu tiga anak tersebut lantas mendapat sorotan.

Warganet menilai unggahan Nia Ramadhani tidak tepat dilakukan saat kondisi sedang prihatin corona.