SUASANA Bali saat Pandemi Virus Corona Merebak, Model Ni Made Westny Sebut Penjagaan Ketat

TRI BUN-MEDAN.com - Artis dan model Ni Made Westny Dj menceritakan kondisi Bali saat hari raya Nyepi yang masih dalam kondisi pandemi virus corona.

Ada yang berbeda dengan perayaan Nyepi tahun ini bagi Westny yang tinggal di Bali.

Bukan hanya karena kondisinya yang sedang berbahagia dengan kehamilan pertamanya, tetapi bintang film Filosofi Kopi ini juga merasakan hal yang berbeda lantaran virus corona.

• Bekerja Nyaman dari Hotel, Hadapi Pandemi Virus Corona

Penjagaan di Bali juga menjadi lebih ketat dibanding saat Hari Raya Nyepi sebelum-sebelumnya.

"Nyepi kali ini lebih strict lagi, pecalang ngejaga banget sekeliling komplek," tulisnya yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/3/2020) dari Instagram Story @westnydj.

Kemudian, ia juga memberikan informasi tentang Nyepi yang diperpanjang.

"And Nyepi di-extend jadi 2 hari sampai today, for the sake of corona safety," ujar Westny Dj.

Lewat unggahan Instagram-nya, Westny Dj mengungkapkan rasa syukur merayakan Nyepi tahun ini yang tidak disertai hujan, sehingga bisa melihat langit dan bintang.

Artis kelahiran Jerman 30 tahun lalu itu menikah pada Juli 2019 dengan I Gde Wayan Suntawinaya.

Pasangan ini sekarang tengah berbahagia menanti kelahiran buah cinta pertama mereka.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Westny Dj Ceritakan Suasana Nyepi di Bali yang Berbeda karena Corona