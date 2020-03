Taylor Swift Beri Donasi Rp 48 Juta Per Orang, Untuk Penggemar yang Terdampak Virus Corona

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi Taylor Swift diam-diam berdonasi kepada penggemarnya yang mengalami masalah keuangan karena wabah virus corona ( Covid-19).

Seperti dilansir People, Rabu (25/3/2020), beberapa penggemar Swift bercerita di media sosial bahwa mereka kehilangan penghasilan karena tempat kerja mereka tutup gara-gara pandemi Covid-19.

“Saya tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak bisa membayar tagihan,” penggemar bernama Samantha Jacobson menulis di Tumblr.

Ternyata curahan hatinya mendapat perhatian dari Taylor Swift.

Penyanyi itu pun mengirimnya uang 3.000 dollar AS atau sekitar Rp 48 juta dengan kurs Rp 16.000 per 1 dollar AS.

“Saya terkejut. Saya tidak bisa berkata-kata,” tutur perempuan yang bekerja sebagai pramusaji bar di Disney Springs, Orlando, itu kepada People.

“Saya tidak percaya orang yang saya idolakan dan hormati sejak lama menghubungi dengan kemurahan hatinya,” lanjut perempuan 24 tahun itu.

Menurut Jacobson, Swift menghubunginya melalui Twitter dan menawarkan bantuan untuk mengurangi masalah finansialnya.

Pengalaman serupa diungkap India Rose, yang mengaku dirumahkan selama setidaknya enam bulan karena wabah Covid-19.