Free Time Saat Kerja di Rumah, Rekomendasi Novel ini Pasti Cocok Buat Kamu!

Work From Home atau kerja di rumah untuk menghindari wabah mungkin awalnya menjadi berita bagus untuk kamu yang ingin santai dan having fun dirumah. Tapi rutinitas rumah yang awalnya sangat kamu sukai, pada akhirnya menjadi membosankan karena opsinya sangat terbatas. Tapi tidak perlu khawatir masih banyak kegiatan asyik yang masih kamu bisa lakukan di rumah salah satunya adalah membaca.

1. Bumi Manusia

Merupakan karya sastra yang wajib dibaca setidaknya sekali seumur hidup. Hal yang lebih menonjol dari pada kisah cinta Minke yang merupakan tokoh utama dengan Annelies adalah kondisi sosial rakyat Indonesia pada masa colonial yang mempunya pesan untuk menjadi manusia yang humanis dan bijak melalui proses belajar, yang sekaligus menonjolkan nasionalisme dan kesetaraan untuk semua orang khususnya rakyat Indonesia. Novel karangan Pramoedya Ananta Toer ini sudah sangat terkenal sampai ke Australia dan Belanda, serta mendapat adaptasi film oleh falcom picture studio.

2. KAMI (BUKAN) SARJANA KERTAS

Untuk kamu yang mantan mahasiswa atau masih menjadi mahasiswa, yang ingin mengenang atau terhubungan dengan suka dan duka masa kuliah. Novel ini cocok untuk kamu karena mempunyai plot mengenai perjalanan tujuh mahasiswa dengan latar belakangan dan masalah yang berbeda dengan tujuan menjadi mahasiswa yang tidak sekedar di atas kertas, plotnya sendiri dipenuhi dengan pertanyaan dan kegalauan mahasiswa tentang cara mereka menyingkap masalah serta pertanyaan mengenai masa depan yang masih kabur, serta bagaimana mereka menemukan solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi.

3. TAKEN AT THE FLOOD

Siapa yang tidak kenal Agatha Christie, penulis genre misteri yang khususnya sangat ahli meramu cerita bertema detektif, hadir kembali dengan best seller yang tidak bisa kamu lewatkan. Taken At The Flood sendiri menceritakan ketika Gordon Cloade tewas dalam serangan udara di London. Dia tidak meninggalkan surat wasiat, dan kekayaannya yang besar jatuh pada istrinya yang masih muda, Rosaleen. Tetapi kepada lima orang telah dijanjikan bagian dari kekayaan itu ternyata sangat membutuhkan uang. Mereka bisa menerima bagian mereka apabila Rosaleen meninggal. Lalu, terjadilah kasus pembunuhan tetapi bukan Rosaleen korbannya. Terdapat lima orang yang punya motif kuat untuk membunuh, Lalu siapakah yang tewas dan siapa pelakunya.

4. SI ANAK BADAI

Buku ini merupakan buku ke enam dari Serial Anak Nusantara karya Tere Liye. Serial ini merupakan bacaan yang target pembacanya untuk semua umur. Novel ini menceritakan kisah seru Za dan kawan-kawannya dari kampung Muara Monowa yang bertualang mencari pembuktian atas rekayasa kasus yang mengancam kampung mereka. Dengan kemasan cerita yang ringan novel ini cocok untuk melepas rasa penat atau mengisi waktu luang di rumah, dan khusus untuk penggemar buku Tere Liye, maka kalian wajib untuk membaca novel best seller ini.

Membaca adalah hal yang baik dan mempunyai banyak manfaat selain sebagai hiburan pengisi waktu luang. Membaca menambah pengetahuan dan mengembangkan sifat teliti dan kemampuan observasi, tetapi membacalah dengan baik dan benar supaya kesehatan mata tetap terjaga.

