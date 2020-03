Pemeran Anisa di Tukang Ojek Pengkolan Ulang Tahun, Cindy Fatikasari Ucapkan Selamat untuk Putrinya 

TRI BUN-MEDAN.com - Putri sulung pasangan artis, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah berulang tahun ke-20.

Tengku Syaira Anataya lahir pada 27 Maret tahun 2000.

Kini wanita yang akrab disapa Chacha ini telah tumbuh menjadi gadis dewasa dan telah sukses menjadi seorang artis peran.

Lewat perannya Anisa di Tukang Ojek Pengkolan, ia dikenal sebagai putri dari pasangan Pak Firman dan Bu Sari.

Anisa diceritakan punya adik perempuan bernama Husna.

Namun di kehidupan nyata, pemeran Anisa adalah anak kandung dari pemeran Mbak Amira dan Mas Ferdi.

Ia memiiliki 2 adik laki-laki bernama Tengku Keanu Zimraan, Tengku Omar Athallah.

Pada Jumat ini (27/3/2020) si pemeran Anisa inipun mendapatkan ucapan selamat dari sang Ibu kandung, Cindy Fatikasari,

Cindy menuliskan dengan ucapan berbahasa Inggris.

"In the midst of covid19 pandemic that we are facing right now,

my baby girl is having her birthday.